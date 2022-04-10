Рюдигер хочет получать 12,5 млн евро в год по новому контракту и просит подписной бонус 20 млн евро (Николо Скира)

Стало известно, какую зарплату хочет получать по новому контракту.

Как пишет Николо Скира, защитник, контракт которого с «Челси» истекает летом, хочет получить 4-летнее соглашение на 12,5 млн евро в год, а также подписной бонус в размере 20 млн евро.

Сообщалось, что интерес к футболисту проявляют «Ювентус», «Реал», «ПСЖ» и «Бавария». «Челси» также вел с ним переговоры о новом контракте.

В этом сезоне 29-летний центральный защитник отыграл 45 матчей за во всех турнирах и забил 4 гола. Его статистика – здесь.