«Барса» не подпишет Рюдигера, так как договорилась с Араухо о новом контракте

не станет подписывать контракт с .

Каталонский клуб мог пригласить защитника , который может стать свободным агентом летом, в случае неудачи в переговорах с по новому контракту. Однако теперь, когда новое 5-летнее соглашение с уругвайцем согласовано, переход Рюдигера в «Барсу» практически исключен, пишет Diario Sport.

На прошлой неделе представители менеджмента «Барселоны» встречались с агентом Рюдигера. Сообщалось, что немец просил у каталонцев долгосрочный контракт на 7 млн евро в год и подписной бонус. Боссы «Барсы» пообещали, что изучат вопрос, однако возможное приглашение Антонио зависело от переговоров с Араухо. Подписание нового контракта с 23-летним футболистом было приоритетом для клуба.

В этом сезоне 29-летний центральный защитник провел 43 матча за «Челси» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 передачу. Его статистика доступна по ссылке.