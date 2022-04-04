Рюдигер просит у «Барсы» зарплату 7 млн евро в год после налогов и подписной бонус

Стало известно, сколько хочет зарабатывать в «Барселоне».

По данным Diario Sport, представители каталонского клуба встретились с агентом защитника «Челси», чтобы из первых рук узнать, каковы требования футболиста.

На встрече было озвучено, что Рюдигер хочет получать 7 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, немец хочет получить подписной бонус, так как летом он покинет «Челси» на правах свободного агента.

Руководству «Барсы» и Хави игрок нравится скоростью, умением играть в воздухе и международным опытом, однако платить ему требуемую сумму сине-гранатовые не готовы.

продолжает искать варианты, так как хочет договориться с Рюдигером. В будущем стороны проведут еще одну встречу.

Как считают в каталонском клубе, на Рюдигера может надавить тот факт, что сезон скоро закончится. Это может подтолкнуть игрока к более быстрому принятию решения о будущем.

«Барса» хочет, чтобы футболист снизил требования, и полагает, что по справедливой цене Рюдигер стал бы идеальным новичком для команды.

В этом сезоне 29-летний центральный защитник провел 43 матча за во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 передачу. Его статистика доступна по ссылке.