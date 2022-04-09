Джейми Каррагер: «Победа «Ливерпуля» станет сильным психологическим ударом по «Сити». Еще в январе все пророчили ему чемпионство»

высказался о последствиях матча между «Манчестер Сити» и .

«Если «Манчестер Сити» выиграет, это можно будет считать решающим матчем. Если «Ливерпуль» – то нельзя. Четырехочковый отрыв за 7 туров до конца в ситуации, когда обе команды побеждают в каждом матче, станет серьезным заделом. «Ман Сити» придется попросту отказаться побеждать, чтобы дать «Ливерпулю» выиграть титул.

Если победит «Ливерпуль», это произведет психологический эффект на . Два очка легко можно отыграть, но вот с точки зрения психологии это будет сильный удар, поскольку еще в январе все пророчили чемпионство «Сити», – отметил бывший защитник «Ливерпуля».