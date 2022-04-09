Джейми Каррагер: «Победа «Ливерпуля» станет сильным психологическим ударом по «Сити». Еще в январе все пророчили ему чемпионство»

Джейми Каррагер высказался о последствиях матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
«Если «Манчестер Сити» выиграет, это можно будет считать решающим матчем. Если «Ливерпуль» – то нельзя. Четырехочковый отрыв за 7 туров до конца в ситуации, когда обе команды побеждают в каждом матче, станет серьезным заделом. «Ман Сити» придется попросту отказаться побеждать, чтобы дать «Ливерпулю» выиграть титул.
Если победит «Ливерпуль», это произведет психологический эффект на «Ман Сити». Два очка легко можно отыграть, но вот с точки зрения психологии это будет сильный удар, поскольку еще в январе все пророчили чемпионство «Сити», – отметил бывший защитник «Ливерпуля».