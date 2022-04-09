Джейми Каррагер: «Победа «Ливерпуля» станет сильным психологическим ударом по «Сити». Еще в январе все пророчили ему чемпионство»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Sky Sports Футбол

Джейми Каррагер высказался о последствиях матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Если «Манчестер Сити» выиграет, это можно будет считать решающим матчем. Если «Ливерпуль» – то нельзя. Четырехочковый отрыв за 7 туров до конца в ситуации, когда обе команды побеждают в каждом матче, станет серьезным заделом. «Ман Сити» придется попросту отказаться побеждать, чтобы дать «Ливерпулю» выиграть титул.

Если победит «Ливерпуль», это произведет психологический эффект на «Ман Сити». Два очка легко можно отыграть, но вот с точки зрения психологии это будет сильный удар, поскольку еще в январе все пророчили чемпионство «Сити», – отметил бывший защитник «Ливерпуля».

Опрос

«Ливерпуль» и «Ман Сити» будут биться за первое место в таблице. Кто победит?
10132 голосa
Манчестер Сити
2.02 Манчестер Сити
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Ничья
3.70 премьер-лига Англия
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Ливерпуль
3.45 Ливерпуль
Знаешь, кто победит?
Фонбет дает повышенный фрибет 2000 рублей!
Получить 2000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные