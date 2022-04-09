Индзаги после 2:0 с «Вероной»: «Интер» все еще у вершины, играет хорошо и будет биться до конца»

Главный тренер подвел итоги матча с «Вероной» (2:0) в Серии А.

«Мы знали, насколько хороша , так что тщательно подготовились и с самого начала правильно отнеслись к своей задаче.

В первом тайме мы сыграли блистательно, во втором больше старались контролировать ситуацию. Команда сделала то, что нужно, и продолжила работу, сделанную в матче с «Ювентусом».

Психология в футболе играет очень важную роль. Мы показывали свою силу, но в последние недели не могли добиться нужных результатов. Это тяготило нас, мы не могли играть так, как раньше. Такое бывает.

Мы сделали все возможное ради победы над «Ювентусом», а сегодня показали еще одно хорошее выступление – в матче с «Вероной», находящейся в отличной форме.

Я всегда верил в команду. Я знаю, какой у нас путь, и понимал, насколько рискованно переходить к действующему чемпиону Италии, только что лишившемуся ряда важных футболистов. Но клуб и фанаты всегда нас поддерживали, понимали, что жертвы необходимы.

Мы все еще у вершины, выступаем очень хорошо и будем бороться до конца. На вершине таблицы очень тесно, мы все на одном уровне», – сказал Индзаги DAZN.