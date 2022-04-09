Хусаинов согласен с Заремой, что судейская система в РПЛ на дне: «Уже давно»

Экс-арбитр ФИФА считается, что судейская система в РПЛ достигла дна.

– считает, что судейская система в нашем футболе достигла дна. Согласны?

– Разумеется. Причем на дне она уже давно.

В 1999-м я возглавил Коллегию футбольных арбитров. Продержался недолго, всего семь месяцев. Начал с того, что ввел компьютерные назначения судей на матчи. Чтобы была полная нейтральность. Кто первым возмутился? Сами арбитры! Накатали письмо на имя Колоскова, хотели меня отодвинуть.

А чуть раньше приехал ко мне Садырин. Он в первом дивизионе только-только принял . Попросил: «Сережа, помоги! Поставили задачу – за сезон вывести команду наверх». Я удивился: «Как помочь-то?» Вот Садырин и раскрыл всю коррупционную схему, по которой много лет жил наш футбол.

Есть комиссия назначения, куда почти каждый клуб ежемесячно перечисляет три тысячи долларов. И дает списочек судей: кого – на домашние матчи, кого – на выездные. Да еще арбитр, возвращаясь с задания, руководству комиссии что-то накидывает.

Я надеялся, компьютерное ноу-хау сломает эту порочную систему. Но вскоре ко мне потянулись коллеги. Слезно просили назначить на матч в какие-то города. Говорили открытым текстом: «Надо долги собрать».

Потом на стадионе подошел авторитетный человек. Сказал: «Сережа, да ничего у тебя не получится. Твои архаровцы выходят на поле с двумя «рюкзаками». Он должен одной команде, другая уже ему должна. Так и бродят годами по кругу».

Письмо Колоскову не помогло – я продолжил работу. Народ озадачился – как же снять Хусаинова, который не поддается давлению клубов? Тогда придумали скандал в Израиле. Все было сделано руками моих подчиненных. Меня убрали.

Жизнь потекла своим чередом. И течет по сей день. Меняются руководители, а принципы, заложенные в далекие времена, сохраняются, – сказал .

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