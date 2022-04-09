Тренер «Краснодара» Сторожук об 1:0 с «Рубином»: «Понимали, что игра начинается после 70-й минуты»

Александр Сторожук подвел итоги матча «Краснодара» с (1:0) в 24-м туре .

«Сложный матч, поле вязкое, мягкое. Где-то, наверное, подсели, подстраивались, соперник действовал организованно в обороне. Не особо ожидал, что соперник прибегнет к схеме с быстрыми атаками, думали, что нас будут вверху прессинговать в первом тайме. В нескольких моментах не смогли противодействовать быстрым атакам, из центральных зон были нанесены удары.

В перерыве подкорректировали ситуацию, хорошо сыграли футболисты, вышедшие на замену.

В команде отличное расположение духа, все поддерживают друг друга. Стратегический план состоял в том, чтобы после перерыва добавить. Мы понимали, что игра начинается после 70-й минуты, где-то рисковали, но получилось, был хороший контроль мяча, но и ошибки – это молодость, все придет с опытом», – заявил исполняющий обязанности главного тренера в эфире телеканала «Матч Премьер».