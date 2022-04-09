Артета про 1:2 с «Брайтоном»: «Арсенал» играл небрежно и не стремился в атаку»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:2) в .

«Неделя выдалась тяжелой. Особенно сложно было сегодня, потому что мы хотели правильно отреагировать [на поражение от «Кристал Пэлас»]. Я увидел то, что нужно, во втором тайме, но было слишком поздно. Мы должны проявить храбрость и силу воли, чтобы выступать сильнее в первом тайме.

Мы сами себе усложнили жизнь. Мы действовали небрежно и неточно, не стремились атаковать.

Мы на протяжении многих недель демонстрировали способность играть хорошо. Сейчас у нас была сложная неделя, у нас серьезные потери. Но если хочешь получить то, что тебе нужно, не стоит надеяться, что все будет идеально.

Впереди еще много матчей, но нам нужно серьезно отнестись к тому, как мы сегодня играли, особенно в первом тайме», – сказал Артета.