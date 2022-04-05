Артета о 0:3 с «Пэлас»: «Арсенал» не смог доминировать из-за нехватки концентрации или самообладания»

Главный тренер высказался о поражении от (0:3).

«Поздравляю «Пэлас» с тем, как он сыграл, но мы поставили перед собой неразрешимую задачу тем, как мы боролись. Следует не избегать контакта и активно передвигаться – тогда будет право на что-то рассчитывать. Нам не хватало последовательности при работе с мячом, и это неприемлемо.

Мы были плохи, особенно в первом тайме. Я прошу прощения у наших болельщиков. Сегодня нам не хватало концентрации или самообладания для того, чтобы доминировать, и именно это меня больше всего раздражает. Порой ты не сосредоточен на игре, все время опаздываешь. Соперник этим воспользовался, а мы не смогли изменить ситуацию.

Когда у нас были хорошие моменты, мы не забивали и не дали сами себе шанса вернуться в игру. В первую очередь, нам нужно принять всю ту критику, которую мы заслужили. Мы посмотрим на себя в зеркало и будем готовиться к следующей игре. Показанного сегодня было недостаточно.

Мы должны принять вызов, и все находится в наших руках. Мы должны быть честными с самими собой и поддерживать друг друга», – сказал Артета Sky Sports.