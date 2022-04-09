Хусаинов об ошибках судей против «Спартака»: «Тенденция. В конце сезона начинается «кухня» – это не сломать никому»

Экс-арбитр ФИФА назвал тенденцией ошибки судей против .

– «Спартак» пострадал от судей в трех матчах подряд. Карма? Или случайность?

– Я не верю в такие совпадения. Три ошибки подряд – уже тенденция.

Сначала пенальти, который в матче с «Краснодаром» проглядели и Кукуляк, и видеоарбитры, не исправившие очевидную ошибку главного.

Потом «Нижний Новгород», фол Гоцука, который открытой подошвой пошел на Айртона. Это агрессивное действие, грубое нарушение правил. Железобетонная красная карточка. Но Иванов даже желтую не показал.

А в следующем туре – идентичный момент, стык Бека-Бека и Мартинса. Карасев ограничился предупреждением. Хотя должен был полузащитника «Локомотива» удалять. В обоих случаях арбитры лишили «Спартак» численного преимущества, а Бека-Бека еще и в голевой атаке поучаствовал.

Так почему разная трактовка одного и того же эпизода? Что тут присутствует – боязнь, незнание правил, личная неприязнь к «Спартаку»? Либо наоборот – симпатия к другой команде?

ЭСК признала, что Иванов и Карасев ошиблись. Но для «Спартака» это слабое утешение – потерянные очки не вернешь.

Выходя на поле, судья всегда встает перед выбором: работать по совести или руководствоваться околофутбольными мотивами? Если ты «в игре» с каким-то клубом. Подобные эпизоды наводят на мысль, что оба арбитра «в игре».

Вообще, чем ближе конец чемпионата, тем больше судейских ошибок. Каждая команда решает свои задачи – и начинается «кухня». В российском футболе это уже традиция, которая складывается десятилетиями. Сломать ее не удается никому, – сказал .