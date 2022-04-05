Зарема Салихова: «Судейская система в РПЛ на дне, можно объявлять траур по российскому футболу»

высказалась о судейских ошибках в матчах «Спартака».

Ранее ЭКС РФС решила, что судья Сергей Карасев ошибочно не удалил Алексиса Бека-Бека за фол на Кристофере Мартинсе в матче «Локомотив» – «Спартак» (1:0).

«В очередной раз признали ошибку в нашем матче. А дальше что? На этот и другие вопросы нет ответа.

Кто главный по судейству сейчас? Почему фактические правила меняются не просто в течение одного сезона, а от матча к матчу в зависимости от того, какой надо сделать результат? Зачем нужен орган ЭСК? В чем его функционал кроме оценки? Почему молчат Дюков и Хачатурянц?

Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу. Какое желание тратиться на академии, школы, никому не нужный женский футбол, если судья безнаказанно делает любой результат, чтобы удовлетворить фантазии некоторых руководителей о еврокубках?» – заявила спутница Леонида Федуна.

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