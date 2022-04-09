Шварц об 1:0 с «Нижним Новгородом»: «Динамо» уже два тура играет на ноль. Мы очень этим довольны»

прокомментировал победу «Динамо» над «Нижним Новгородом» (1:0) в 24-м туре .

– Мы ожидали сложную игру. В первом тайме нам не хватало скорости, в каких-то моментах мы играли медленно, были не столь остры в завершающих фазах атаки.

В перерыве мы внесли некоторые коррективы, которые касались владения мячом. Во втором тайме футболисты реализовали все, что мы планировали, и лучше проявили себя.

В моменте с голом нам в какой-то степени повезло, но в целом считаю эту победу заслуженной.

– Почему вы так эмоционально отреагировали на отмененный гол ?

– Просто мы очень эмоционально обрадовались этому забитому голу. Я не видел, был ли там офсайд.

Но хочу отметить, что на протяжении следующих пяти минут наша команда продолжала верить в победу и в итоге воспользовалась представившимся моментом.

– В этом матче отсутствовал лучший игрок прошлого матча . Насколько вы довольны действиями команды в обороне?

– Фабиан является очень важным игроком для нас. Сегодня вся команда проявила себя с лучшей стороны.

Мы уже два тура играем на ноль, и это очень важный фактор. Мы очень этим довольны. Теперь нужно продолжать в том же духе.

– В оставшихся турах что главнее для вас – сохранить второе место или побороться за чемпионство?

– Мы так далеко не заглядываем. Мы фокусируемся на предстоящей встрече против «Ахмата», в которой нам перед своими болельщиками нужно будет завоевать три очка.

– Вы в России уже полтора года. Что вы можете сказать о российском футболе?

– Могу сказать, что победы в РПЛ достаются достаточно сложно. Не так просто взламывать оборону команд.

Считаю, что за эти 18 месяцев добилось большого прогресса, видно развитие команды,- сказал главный тренер московской команды.