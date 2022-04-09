Шварц об 1:0 с «Нижним Новгородом»: «Динамо» уже два тура играет на ноль. Мы очень этим довольны»

Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Нижним Новгородом» (1:0) в 24-м туре РПЛ.
– Мы ожидали сложную игру. В первом тайме нам не хватало скорости, в каких-то моментах мы играли медленно, были не столь остры в завершающих фазах атаки.
В перерыве мы внесли некоторые коррективы, которые касались владения мячом. Во втором тайме футболисты реализовали все, что мы планировали, и лучше проявили себя.
В моменте с голом нам в какой-то степени повезло, но в целом считаю эту победу заслуженной.
– Почему вы так эмоционально отреагировали на отмененный гол Константина Тюкавина?
– Просто мы очень эмоционально обрадовались этому забитому голу. Я не видел, был ли там офсайд.
Но хочу отметить, что на протяжении следующих пяти минут наша команда продолжала верить в победу и в итоге воспользовалась представившимся моментом.
– В этом матче отсутствовал лучший игрок прошлого матча Фабиан Бальбуэна. Насколько вы довольны действиями команды в обороне?
– Фабиан является очень важным игроком для нас. Сегодня вся команда проявила себя с лучшей стороны.
Мы уже два тура играем на ноль, и это очень важный фактор. Мы очень этим довольны. Теперь нужно продолжать в том же духе.
– В оставшихся турах что главнее для вас – сохранить второе место или побороться за чемпионство?
– Мы так далеко не заглядываем. Мы фокусируемся на предстоящей встрече против «Ахмата», в которой нам перед своими болельщиками нужно будет завоевать три очка.
– Вы в России уже полтора года. Что вы можете сказать о российском футболе?
– Могу сказать, что победы в РПЛ достаются достаточно сложно. Не так просто взламывать оборону команд.
Считаю, что за эти 18 месяцев «Динамо» добилось большого прогресса, видно развитие команды,- сказал главный тренер московской команды.