Азар может перейти в «Боруссию», но с трансфером Холанда это не связано

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Эден Азар может перейти в немецкий клуб.

«Реал Мадрид» летом предложит 31-летнему бельгийцу, контракт которого рассчитан до 2024 года, уйти в другую команду.

Эден может перейти в дортмундскую «Боруссию», однако с трансфером Эрлинга Холанда эта сделка никак не может быть связана, сообщает Cadena SER.

В Дортмунде играет брат Эдена Торган. Также у Азара, как уже сообщалось ранее, есть варианты с переходом в «Милан» и «Арсенал».

В 17 матчах Ла Лиги в этом сезоне Азар отдал 1 голевой пас. Его подробная статистика – здесь.

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