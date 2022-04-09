Азар может перейти в «Боруссию», но с трансфером Холанда это не связано

может перейти в немецкий клуб.

летом предложит 31-летнему бельгийцу, контракт которого рассчитан до 2024 года, уйти в другую команду.

Эден может перейти в дортмундскую «Боруссию», однако с трансфером эта сделка никак не может быть связана, сообщает Cadena SER.

В Дортмунде играет брат Эдена Торган. Также у Азара, как уже сообщалось ранее, есть варианты с переходом в «Милан» и «Арсенал».

В 17 матчах Ла Лиги в этом сезоне Азар отдал 1 голевой пас. Его подробная статистика – здесь.