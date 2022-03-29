Азар пропустит 2-4 недели после операции

Хавбек перенес операцию на ноге.

Пресс-служба мадридского клуба сообщает, что операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости прошла успешно. Бельгиец уже приступил к восстановлению.

По данным журналиста Goal.com Хорхе Пикона, после операции полузащитник пропустит 2-4 недели.

В текущем сезоне Азар провел 17 матчей в , отдав 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

За 3 года в «Реале» Азар ни разу не играл в класико. Травмы, травмы и запас