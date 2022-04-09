Симеоне о критике «Атлетико»: «Меня не беспокоит, что думают другие. У каждого свое мнение, которое нужно уважать»

Теги Атлетико Мальорка Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне рассказал о своем отношении к критике в адрес «Атлетико».

Главный тренер мадридцев прокомментировал мнение о том, что его команда показывает слишком оборонительную игру.

«Мы не можем оценивать чужие мнения. Нам нужно сосредоточиться на ближайшем матче Ла Лиги. В субботу нас ждет соперник [«Мальорка»], которому, как и нам, очень нужны очки. Нам предстоит трудный матч на поле, где всегда тяжело играть.

Меня не беспокоит, что думают другие. У каждого свое мнение, которое нужно уважать. Мы будем оставаться скромными и продолжать работать во благо «Атлетико», – сказал Симеоне.

Герметичный «Атлетико»: схема 5-5-0 и лишь полуудар Льоренте за весь матч

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные