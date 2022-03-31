Жерар Пике: «Игра на стадионе «Эспаньола» лучше секса. Люблю играть там больше, чем у «Реала»

Защитник «Барселоны» сравнил игру против с сексом.

«Уже давно у меня столько денег, сколько в бюджете «Эспаньола».

Мне нравится играть на стадионе «Эспаньола» даже больше, чем на стадионе «Реала».

Я обрадовался, когда он вернулся в . Мне нравится выходить на поле под свист, ты начинаешь смеяться – а болельщики злятся еще сильнее. Ничто в мире с этим не сравнится, это даже лучше секса, я бы сказал.

Внутри этих людей накопились гнев, обиды за прошлые годы. Болельщики более доброжелательны», – сказал Пике The Wild Project.

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