Головин сделал ассист в матче ЛЕ против «Браги». Это его первое результативное действие за 10 игр

Теги Монако высшая лига Португалия Брага лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Александр Головин Аксель Дисаси Футбол

Александр Головин отдал голевой пас в игре между «Монако» и «Брагой».

Россиянин вышел на замену на 52-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы и на 90-й минуте сделал голевую передачу на защитника Акселя Дисаси.

Для Головина это первое результативное действие за 10 матчей «Монако». На протяжении 9 игр он не забивал и не ассистировал партнерам.

Игра между «Монако» и «Брагой» завершилась со счетом 1:1. По сумме двух встреч монегаски выбыли из турнира. 

Полную статистику 25-летнего полузащитника можно изучить по ссылке.

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