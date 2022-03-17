Головин сделал ассист в матче ЛЕ против «Браги». Это его первое результативное действие за 10 игр

отдал голевой пас в игре между «Монако» и «Брагой».

Россиянин вышел на замену на 52-й минуте ответного матча 1/8 финала и на 90-й минуте сделал голевую передачу на защитника .

Для Головина это первое результативное действие за 10 матчей . На протяжении 9 игр он не забивал и не ассистировал партнерам.

Игра между «Монако» и «Брагой» завершилась со счетом 1:1. По сумме двух встреч монегаски выбыли из турнира.

Полную статистику 25-летнего полузащитника можно изучить по ссылке.