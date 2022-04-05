Гаджи Гаджиев: «Ориентир на иностранных тренеров – это путь в никуда. «Спартак» систематически допускает просчеты»

высказался относительно иностранных тренеров в России.

– У Ваноли одна победа в пяти матчах. Вас он разочаровал?

– Чтобы дать правильную оценку, нужно смотреть более длинную дистанцию.

В целом можно сказать, что систематически допускает просчеты при приглашении главных тренеров. Федун построил стадион, болеет за футбол, но в управлении нельзя допускать столько ошибок.

Если самый популярный клуб на протяжении двадцати двух лет только один раз выигрывает чемпионат России, значит, управление процессом не эффективное.

– То есть приглашение Ваноли – это ошибка?

– Я не могу сказать, какой квалификации Ваноли. Для этого нужно хотя бы неделю понаблюдать, как он тренирует и управляет работой.

Единственное, что я могу сказать, то место, которое команда занимает в таблице – не ее. Это не соответствует потенциалу команды. И ссылки на судейство – это не серьезно.

– Нужно ли было показывать красную карточку Бека-Бека за фол на Мартинсе за удар шипами по ноге?

– Надо было удалять игрока «Локомотива». Мы системно видим двойные стандарты.

В матче «Арсенала» было аналогичное нарушение и футболиста удалили, а здесь – нет. Понятно, что сейчас «Спартак» будет возмущен, и его позиция верная. Это очевидно и даже не стоит обсуждать.

Но мы говорим о тренере и результатах. То направление, которое избрано в нашем футболе, и поддерживается на протяжении лет пятнадцати, неверное. Ориентир на иностранных тренеров – это путь в никуда, – сказал бывший тренер клубов .