Трансляция матча «Боруссия» – «Лейпциг» была прервана в эфире «Матч! Футбол 3» в первом тайме

Трансляция игры Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и на была прервана.

Игру в прямом эфире показывал канал «Матч! Футбол 3». По ходу первого тайма комментатор Игорь Кытманов сообщил, что трансляция не продолжится, и принес извинения зрителям.

Причины срыва прямого эфира пока неизвестны. Ранее с российского вещательного рынка ушли и французская Лига 1, однако Бундеслига о подобном решении не сообщала.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – «РБ Лейпциг».

Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?