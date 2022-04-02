Трансляция матча «Боруссия» – «Лейпциг» была прервана в эфире «Матч! Футбол 3» в первом тайме

Трансляция игры Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «РБ Лейпциг» на «Матче» была прервана.
Игру в прямом эфире показывал канал «Матч! Футбол 3». По ходу первого тайма комментатор Игорь Кытманов сообщил, что трансляция не продолжится, и принес извинения зрителям.
Причины срыва прямого эфира пока неизвестны. Ранее с российского вещательного рынка ушли АПЛ и французская Лига 1, однако Бундеслига о подобном решении не сообщала.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «РБ Лейпциг».
Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?