Трансляция матча «Боруссия» – «Лейпциг» была прервана в эфире «Матч! Футбол 3» в первом тайме

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия телевидение РБ Лейпциг Матч ТВ Футбол

Трансляция игры Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «РБ Лейпциг» на «Матче» была прервана.

Игру в прямом эфире показывал канал «Матч! Футбол 3». По ходу первого тайма комментатор Игорь Кытманов сообщил, что трансляция не продолжится, и принес извинения зрителям.

Причины срыва прямого эфира пока неизвестны. Ранее с российского вещательного рынка ушли АПЛ и французская Лига 1, однако Бундеслига о подобном решении не сообщала.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «РБ Лейпциг».

Где теперь смотреть спорт? Чего нас уже лишили, а что осталось в доступе?

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