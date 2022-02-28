Кирильчева о сексизме: «Наташи из презентации – стыд и позор, а «Покажи фанатам сиськи!» с трибун – уважение и уместная шутка

заявила о сексизме в российском футболе.

Кирильчева покинула пост главного редактора CSKA TV после скандала с роликом, который она придумала в связи с арендой хавбека из «Лилля».

В ролике аккаунт московского клуба в выдуманной переписке сначала лайкает его фотографии, а затем начинает общаться с полузащитником на английском языке. Турецкий футболист не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!» Позже Кирильчева принесла извинения за видео.

«Оскароносный фильм «Москва слезам не верит» подарил телезрителю образ новой советской женщины. Женщины, которая сделала себя сама – и добилась успеха, ранее ассоциировавшийся исключительно с мужчинами. С тех пор прошло 40 лет, но слова Гоши о том, что «в семье мужчина должен быть выше по положению, если жена получает больше зарплату или выше должность – это уже не семья», до сих пор актуальны. В одной сфере – особенно. В той, где работаю я.

О сексизме у нас говорить практически не принято. Но взрыв возмущения роликом – презентацией турецкого новичка ЦСКА Языджи дал повод подумать на эту тему. Сейчас очевидно, что самая консервативная и отторгающая женщин среда – это футбол.

Да, из всех видов спорта (да и, кажется, из всех сфер жизни) именно мужской футбол наиболее яростно борется за то, чтобы в нем было минимальное количество женщин, причем абсолютно в любом качестве. И вне зависимости от должности отвергает любое женское участие.

Женщина – президент страны или директор финансовой корпорации? Это можно. А женщина – директор клуба – нет, нельзя. Женщина – официальный представитель МИД России? Да. Женщина – пресс-атташе клуба? Нет, категорически. Женщина может быть даже космонавтом. Но в футбол пусть не суется! Ведь футбол – он же только для мужчин.

До недавнего времени посещение активной фанатской трибуны для девушек было табу. А в адрес группы поддержки или красивой журналистки обычно доносился заряд «Покажи фанатам сиськи!»

Мужчины считают, что в данном случае это допустимо и весело. Двойные стандарты: Natashas из презентации – стыд и позор, а вот «сиськи» с трибун – уважение и уместная шутка, а вовсе не сексизм и оскорбление женщин. Да, с каждым годом таких кричалок все меньше, но они по-прежнему есть.

Мы с переменным успехом боремся с матом, национализмом и расизмом на трибунах. Но проблемы сексизма никто не желает замечать. О том, что на футбол ходят и женщины, вспоминают только в исключительных ситуациях – как, например, на недавнем домашнем матче ЦСКА с «Зенитом», когда из-за файер-шоу фанатов несколько часов не выпускали с сектора.

Чем больше всего тогда возмущались болельщики в пабликах? Тем, что на секторе мерзли женщины и дети. И тут возникает закономерный вопрос: а что женщины и дети делали на фанатке на матче, где было запланировано файер-шоу, о котором обычно весь актив знает заранее? Получается, те мужчины, которые их туда осознанно привели, даже не подумали о последствиях?» – написала Кирильчева в колонке.

«ЦСКА провел удачную акцию». Депутату Журовой представление Языджи понравилось – Губерниев, Конов и Милонов разнесли идею

«Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ». ЦСКА представил Языджи – и это полный фэйл