Анчелотти о Бензема в паре с Мбаппе или Холандом: «Он останется одним из важнейших игроков «Реала», кто бы ни был его партнером»

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Карло Анчелотти высоко отозвался о Кариме Бензема.

34-летний француз забил три гола в ворота «Челси» в Лондоне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1). Это его второй подряд хет-трик в турнире – перед этим Карим трижды забил «ПСЖ» в Мадриде (3:1).

«У него долгая карьера, и он продолжает прогрессировать, развиваться. Он стал лучше на поле и за его пределами как лидер. Он всегда был хорошим игроком, но сейчас стал лидером».

О Бензема в связке с Мбаппе или Холандом

«Его возраст ничего не меняет. В будущем он останется одним из важнейших футболистов команды, кто бы ни был его партнером».

О сравнении Бензема с Марко ван Бастеном

«Очень трудно сравнивать игроков из разных эпох. Думаю, Карим был бы рад сравнениям с Марко, а Марко был бы рад сравнениям с Каримом», – сказал главный тренер «Реала».

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