Нагельсманн об апелляции «Фрайбурга» на результат с «Баварией»: «Я бы так не поступил. Не понимаю их»

Юлиан Нагельсманн отреагировал на решение «Фрайбурга» подать апелляцию на результат игры с «Баварией».

Во втором тайме мюнхенцы при счете 3:1 в их пользу играли с 12 футболистами на поле примерно 18 секунд.

Матч в итоге завершился крупной победой «Баварии» – 4:1.

«Я лично не понимаю, зачем «Фрайбург» так поступает. Они бы не забили два гола за 18 секунд.

Я бы так не поступил, потому что это злоупотребление ошибкой третьей стороны.

Не думаю, что я был бы рад на ноябрьском общем собрании клуба тому, что мы попали в еврокубки благодаря трем очкам, которые не были набраны в спортивной борьбе», – сказал главный тренер «Баварии».

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