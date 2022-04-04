«Фрайбург» из-за 12 игроков у «Баварии» опротестует результат игры: «Мы оказались перед такой дилеммой не по своей вине»

«Фрайбург» потребует разобраться в возможном нарушении «Баварией» регламента Бундеслиги.

Во время игры команд в 28-м туре чемпионата Германии у мюнхенцев в определенный момент на поле оказалось 12 футболистов.

«Правление провело всестороннюю оценку дальнейших действий после ошибки «Баварии» с заменой, обсудило каждый значимый аспект.

Мы оказались перед такой дилеммой не по своей вине. «Фрайбург» не принимал никакого участия в процессе замены и не имел на события никакого влияния. Но процедурные правила лиги вынудили нас принять активное участие в юридическом рассмотрении произошедшего. Мы не заинтересованы в том, чтобы брать на себя активную роль, которая была нам назначена против нашей воли, и чувствуем себя в ней некомфортно.

Руководство «Фрайбурга» приняло решение подать апелляцию для оценки правомерности событий», – сказано в заявлении клуба.

«Фрайбург» проиграл матч со счетом 1:4 и занимает в Бундеслиге 5-е место с 45 очками.

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