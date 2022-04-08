«Барса» не бежит и не играет, это очень серьезно. Она могла пропустить 3 или 4». Луис Суарес Мирамонтес о матче с «Айнтрахтом»

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Луис Суарес Мирамонтес раскритиковал «Барселону» за игру с «Айнтрахтом».

Матч 1/4 финала Лиги Европы между этими командами завершился вничью – 1:1.

«Хорошо, что это скромная команда, потому что мы могли пропустить три или четыре. 

«Барселона» провела необъяснимый матч, ничего не сработало. Я не видел в этом печальном матче никого, кто бы как-то отреагировал. 

В дополнение к тому, что она [«Барса»] не бежит, она еще и не играет, а это очень серьезно», – сказал бывший игрок «Барселоны», обладатель «Золотого мяча»-1960.

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