«Барса» не бежит и не играет, это очень серьезно. Она могла пропустить 3 или 4». Луис Суарес Мирамонтес о матче с «Айнтрахтом»

раскритиковал «Барселону» за игру с .

Матч 1/4 финала между этими командами завершился вничью – 1:1.

«Хорошо, что это скромная команда, потому что мы могли пропустить три или четыре.

провела необъяснимый матч, ничего не сработало. Я не видел в этом печальном матче никого, кто бы как-то отреагировал.

В дополнение к тому, что она [«Барса»] не бежит, она еще и не играет, а это очень серьезно», – сказал бывший игрок «Барселоны», обладатель «Золотого мяча»-1960.