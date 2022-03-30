Фанаты Сенегала бросали бутылки и камни в игроков Египта, а также атаковали автобус. Египетская ассоциация подала жалобу

Египетская ассоциация футбола подала жалобу на Сенегал после невыхода на .

«Египетская футбольная ассоциация подала официальную жалобу на Сенегал инспектору матча, представителю службы безопасности, в Африканскую конфедерацию футбола и перед началом матча между двумя командами.

подверглась расистским оскорблениям, когда вышла на поле. Кроме того, на трибунах были размещены оскорбительные баннеры в адрес игроков, особенно – в отношении .

Более того, фанаты сборной подвергли опасности игроков сборной Египта, бросая в них бутылки и камни во время разминки. Также болельщики атаковали автобус сборной Египта, в результате чего было разбито стелко, а несколько человек получили травмы. Это было задокументировано с помощью фотографий и видео, которые были приложены к жалобе», – сказано в заявлении ассоциации.

Новая драма Мане и Салаха: Садьо вывел Сенегал на ЧМ, Мо промазал свой пенальти под лучами лазеров