Алексей Спиридонов: «Если Акинфеев выражается нецензурно, удаляй его и ставь пенальти! Для этого и существуют карточки»

Алексей Спиридонов считает, что должен был быть удален в матче с «Уралом».

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц раскритиковал вратаря ЦСКА за конфликт с арбитром Паниным.

«Для этого и существуют у арбитра желтые и красные карточки. Почему арбитр не дал карточку? Если тот выражается нецензурно, удаляй Акинфеева и ставь пенальти! Почему ты этого не сделал?

К каким-то игрокам есть лояльность, потому что они что-то где-то заслужили. Но правила существуют для всех. Арбитр не поставил пенальти в сторону в матче против . Смотрел ВАР 5 минут и дал свисток, что матч закончен. Это все очень мутно», – сказал российский волейболист и болельщик «Спартака».