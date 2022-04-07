Алексей Спиридонов: «Если Акинфеев выражается нецензурно, удаляй его и ставь пенальти! Для этого и существуют карточки»

Алексей Спиридонов считает, что Игорь Акинфеев должен был быть удален в матче с «Уралом».
Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц раскритиковал вратаря ЦСКА за конфликт с арбитром Паниным.
«Для этого и существуют у арбитра желтые и красные карточки. Почему арбитр не дал карточку? Если тот выражается нецензурно, удаляй Акинфеева и ставь пенальти! Почему ты этого не сделал?
К каким-то игрокам есть лояльность, потому что они что-то где-то заслужили. Но правила существуют для всех. Арбитр не поставил пенальти в сторону ЦСКА в матче против «Урала». Смотрел ВАР 5 минут и дал свисток, что матч закончен. Это все очень мутно», – сказал российский волейболист и болельщик «Спартака».