Мбаппе не рассматривает вариант с «Барселоной». Он либо уйдет в «Реал», либо останется в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе не рассматривает вариант с переходом в «Барселону».
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в подкасте Here we go, французский нападающий рассматривает лишь два варианта продолжения карьеры. Он либо останется в «ПСЖ», либо перейдет в «Реал».
«Барселона» не является для него возможным вариантом продолжения карьеры.
«ПСЖ» по-прежнему пытается договориться с 23-летним форвардом о новом контракте. Соглашение Мбаппе с «Реалом» еще не подписано.
Окончательного решения пока нет, и в ближайшие недели парижане попытаются убедить Килиана остаться. «Реал» продолжает работу над переходом француза.
В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 14 передач в 37 матчах за французский клуб во всех турнирах. Его статистика – здесь.