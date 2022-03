Мбаппе не рассматривает вариант с «Барселоной». Он либо уйдет в «Реал», либо останется в «ПСЖ»

не рассматривает вариант с переходом в «Барселону».

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо в подкасте Here we go, французский нападающий рассматривает лишь два варианта продолжения карьеры. Он либо останется в , либо перейдет в «Реал».

не является для него возможным вариантом продолжения карьеры.

«ПСЖ» по-прежнему пытается договориться с 23-летним форвардом о новом контракте. Соглашение Мбаппе с еще не подписано.

Окончательного решения пока нет, и в ближайшие недели парижане попытаются убедить Килиана остаться. «Реал» продолжает работу над переходом француза.

В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 14 передач в 37 матчах за французский клуб во всех турнирах. Его статистика – здесь.