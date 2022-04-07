Суарес советовал Араухо остаться в «Барсе». Это повлияло на решение защитника

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Стало известно, почему Рональд Араухо решил продлить контракт с «Барселоной».

Как пишет Diario Sport, на решение уругвайца повлияло несколько причин.

Важную роль сыграла настойчивость главного тренера каталонского клуба Хави, который постоянно говорил о важности Араухо для команды.

Кроме того, на решение защитника повлиял его партнер по сборной Уругвая Луис Суарес, ранее игравший за «Барсу», а сейчас выступающий за «Атлетико». По данным Жерара Ромеро, форвард советовал Араухо остаться в «Барсе» и говорил, что нельзя упускать возможность построить карьеру в таком клубе.

Важную роль сыграло и преображение команды после прихода Хави. Класико показало, что уже скоро «Барса» может стать одним из топ-клубов мира, и этот проект воодушевляет Араухо.

Сообщалось, что новое соглашение будет рассчитано до 2026 года. По нему игрок будет получать почти в 3 раза больше, чем раньше.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 34 матча в составе сине-гранатовых и забил 4 гола. Его статистика – здесь.

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