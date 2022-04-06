Араухо продлит контракт с «Барсой» до 2026 года. Он будет получать почти в 3 раза больше, чем раньше

договорился с «Барселоной» о новом контракте.

Как пишет Mundo Deportivo, соглашение будет рассчитано до 2026 года. В нем будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро – как у Ансу Фати и Педри.

Изначально каталонский клуб хотел продлить сотрудничество до 2028 года, однако пошел на уступки по сроку контракта, чтобы в будущем у игрока была возможность договориться о более высокой зарплате. «Барса» считает, что к тому моменту будет находиться в нормальном финансовом состоянии.

Goal.com пишет, что Араухо будет получать в «Барсе» почти в три раза больше, чем раньше. В ближайшие дни все документы будут подписаны.

Отмечается, что уругваец отказал английским клубам, которые были готовы платить ему в два раза больше, чем «Барса» по новому контракту.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 34 матча в составе сине-гранатовых и забил 4 гола. Его статистика – здесь.