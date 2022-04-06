Хави об Араухо: «Остаться – правильное решение. У нас есть защитник на 10 лет или больше, игроков такого уровня лишь несколько»

подтвердил, что скоро продлит контракт с «Барселоной».

– Вы рады, что Араухо продлит контракт?

– Это дает «Барселоне» гарантии. У нас есть центральный защитник на 10 лет или больше. Есть лишь несколько центральных защитников такого уровня. Он все лучше играет при отборе мяча.

Это скромный, преданный и трудолюбивый парень. То, что он у нас есть, – это роскошь. Остаться в «Барселоне» – правильное решение для него.

– Каковы ваши ощущения касательно будущего ?

– Он очень важен для нашей игры. Надеюсь, он решит остаться. Если он будет у нас в следующем сезоне, то мы будем более сильной командой, – сказал тренер «Барселоны».

Сообщалось, что срок нового контракта Араухо с «Барсой» будет рассчитан до 2026 года.