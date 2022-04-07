Фердинанд о Бензема: «Удивлюсь, если на «Золотом мяче» не выгравируют его имя. Он волшебно играл с «Челси»

считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Такое мнение бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высказал после хет-трика француза в матче «Челси» – «Реал» (1:3) в .

«Я удивлюсь, если имя Бензема не выгравируют на . Он играл волшебно. Он был великолепен в матче с «ПСЖ», где сделал хет-трик, с «Челси» он сделал то же самое.

Этот человек решает исходы матчей. Он прекрасно воспользовался своими моментами. Вот это мастер-класс», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

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