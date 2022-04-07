Бензема и де Брюйне – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

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УЕФА запустил голосование за лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас забил гол и отдал результативный пас в игре с «Бенфикой» (3:1).

Форвард «Реала» Карим Бензема сделал хет-трик в матче с «Челси» (3:1).

Хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо в игре с «Баварией» (1:0) преодолел 12 км, развив максимальную скорость 34,2 км/ч, точность передач – 90%.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне забил победный гол в матче с «Атлетико» (1:0).

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