Бензема и де Брюйне – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока первых матчей 1/4 финала чемпионов.

Полузащитник Луис Диас забил гол и отдал результативный пас в игре с «Бенфикой» (3:1).

Форвард сделал хет-трик в матче с «Челси» (3:1).

Хавбек «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо в игре с «Баварией» (1:0) преодолел 12 км, развив максимальную скорость 34,2 км/ч, точность передач – 90%.

Полузащитник Кевин де Брюйне забил победный гол в матче с «Атлетико» (1:0).

Шоу Бензема 😍 Второй хет-трик подряд – в плей-офф ЛЧ за «Реал» забивает только он

Бензема – кошмар вратарей. Из-за него дико ошибались Кариус, Ульрайх, Доннарумма и теперь Менди