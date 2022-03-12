Евсеев про отмену вылета из РПЛ: «Должен быть спортивный принцип, иначе для чего нужны низшие лиги?»

выступил за расширение РПЛ, но против моратория на вылет в .

«Очень много сейчас говорят о расширении РПЛ до 18 клубов. Я за!

Моя позиция не меняется много лет. Считаю, для России 16 клубов мало. Должно быть больше матчей, более интенсивный календарь.

Но я против того, чтобы все клубы РПЛ автоматически остались в лиге и добавились 2 лучших клуба ФНЛ.

Потому что должен сохраняться спортивный принцип, правила не должны меняться по ходу сезона. Иначе для чего нужны низшие лиги, для чего нужен чемпионат?

В моем понимании, оптимальный вариант сейчас – это 18 клубов на следующий сезон, 1-я и 2-я команды ФНЛ поднимаются наверх, 3-я и 4-я играют стыковые матчи с 15-м и 16-м клубами РПЛ.

Большие клубы выступают против расширения, спрашивая, зачем им это надо. Но команды из второй половины обыгрывают грандов. И всегда чемпионом становился клуб, который набирал максимум очков в играх с теми, кто слабее», – отметил главный тренер .

Желание клубов РПЛ отменить вылет в ФНЛ – ошибка и ускорение деградации