Бензема после хет-трика «Челси»: «Волшебный вечер. «Реал» будет биться до конца»

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Форвард «Реала» Карим Бензема высказался после хет-трика в ворота «Челси» (3:1).

«Такие вечера, как сегодняшний и когда мы играли с «ПСЖ», волшебны. Все сложилось хорошо, и мы играли здорово с первой минуты.

Мы в порядке, будем биться до конца. Здорово, когда «Реал» в таком состоянии.

Хет-трик очень важен, и я особенно доволен третьим мячом, потому что тогда думал о нереализованном моменте.

Анчелотти – один из лучших тренеров мира, мы действительно верим в него.

Впереди еще ответный матч, и мы собираемся отдать все силы ради успеха», – сказал Бензема.

Бензема впервые забил 40+ голов за сезон: 37 за «Реал» и 5 за сборную Франции

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