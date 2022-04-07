Форвард «Реала» Карим Бензема высказался после хет-трика в ворота «Челси» (3:1).
«Такие вечера, как сегодняшний и когда мы играли с «ПСЖ», волшебны. Все сложилось хорошо, и мы играли здорово с первой минуты.
Мы в порядке, будем биться до конца. Здорово, когда «Реал» в таком состоянии.
Хет-трик очень важен, и я особенно доволен третьим мячом, потому что тогда думал о нереализованном моменте.
Анчелотти – один из лучших тренеров мира, мы действительно верим в него.
Впереди еще ответный матч, и мы собираемся отдать все силы ради успеха», – сказал Бензема.
Бензема впервые забил 40+ голов за сезон: 37 за «Реал» и 5 за сборную Франции