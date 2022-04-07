Форвард «Реала» высказался после хет-трика в ворота (3:1).

«Такие вечера, как сегодняшний и когда мы играли с , волшебны. Все сложилось хорошо, и мы играли здорово с первой минуты.

Мы в порядке, будем биться до конца. Здорово, когда в таком состоянии.

Хет-трик очень важен, и я особенно доволен третьим мячом, потому что тогда думал о нереализованном моменте.

Анчелотти – один из лучших тренеров мира, мы действительно верим в него.

Впереди еще ответный матч, и мы собираемся отдать все силы ради успеха», – сказал Бензема.

Бензема впервые забил 40+ голов за сезон: 37 за «Реал» и 5 за сборную Франции