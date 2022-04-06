Бензема после ошибки Менди оформил хет-трик в игре с «Челси». Он забил «ПСЖ» после прессинга Доннаруммы в 1/8 финала ЛЧ

Ошибка вратаря «Челси» Эдуара Менди привела к голу «Реала» в 1/4 финала .

Голкипер на 46-й минуте вышел за пределы штрафной площади и отдал неудачный пас защитнику Антонио Рюдигеру, что привело к перехвату и точному удару в пустые ворота в исполнении форварда . На счету француза хет-трик.

Примечательно, что в ответном матче 1/8 финала нападающий также воспользовался ошибкой вратаря – неудачно выбил мяч под прессингом Бензема.

Видеотрансляция матча «Челси» – «Реал». 1:3 – Бензема забил трижды! Текстовый онлайн есть