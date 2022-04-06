Бензема после ошибки Менди оформил хет-трик в игре с «Челси». Он забил «ПСЖ» после прессинга Доннаруммы в 1/8 финала ЛЧ

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Ошибка вратаря «Челси» Эдуара Менди привела к голу «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Голкипер на 46-й минуте вышел за пределы штрафной площади и отдал неудачный пас защитнику Антонио Рюдигеру, что привело к перехвату и точному удару в пустые ворота в исполнении форварда Карима Бензема. На счету француза хет-трик.

Примечательно, что в ответном матче 1/8 финала нападающий «Реала» также воспользовался ошибкой вратаря «ПСЖ»Джанлуиджи Доннарумма неудачно выбил мяч под прессингом Бензема.

Видеотрансляция матча «Челси» – «Реал». 1:3 – Бензема забил трижды! Текстовый онлайн есть

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