Хави о Дембеле: «Уже подписал бы контракт с ним, если бы мог. Он тренируется по выходным и подает пример»

похвалил вингера «Барселоны» .

– Заметили ли вы, что Дембеле изменился?

– Он подает пример отношением к делу и вовлеченностью [в рабочий процесс]. Вижу, что он очень мотивирован и счастлив. У него характер победителя. Неудивительно, что он тренируется по выходным.

– Как долго вы готовы ждать момента, когда станет понятно, останется ли Усман?

– Это вопрос переговоров, которые идут. Клуб знает, каковы мои приоритеты, и мы работаем в этом направлении.

Я бы уже подписал контракт с ним, если бы мог. Но у нас не лучшая финансовая ситуация. Несмотря на это, я знаю, что клуб работает над этим вопросом, – сказал тренер «Барсы».

В этом сезоне 24-летний правый вингер провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 10 передач.

Полную статистику футболиста, контракт которого с «Барсой» действует до лета, можно изучить здесь.