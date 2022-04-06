Тренер «Айнтрахта» о стиле «Барсы» при Хави: «Заметно многое от футбола Гвардиолы лучших времен. Они снова владеют мячом больше всех в лиге»

Тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер оценил стиль «Барселоны» под руководством Хави.
Главный тренер немецкой команды также поделился ожиданиями от матча против «Барсы» в 1/4 финала Лиги Европы.
«Мы не хотим защищаться на последних 30 метрах 90 минут, мы хотим использовать наши сильные стороны. Мы должны быть эффективными, но мы также показали, что можем быть опасными.
[В стиле «Барсы»] заметно многое от футбола Гвардиолы лучших времен, они снова владеют мячом больше всех в лиге. И если они его теряют, они стараются вернуть его как можно быстрее.
То, что Дембеле в матче с «Севильей» 3 раза вернулся в оборону и отобрал мяч, впечатляет», – сказал Гласнер.