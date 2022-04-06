Тренер «Айнтрахта» о стиле «Барсы» при Хави: «Заметно многое от футбола Гвардиолы лучших времен. Они снова владеют мячом больше всех в лиге»

Тренер оценил стиль «Барселоны» под руководством .

Главный тренер немецкой команды также поделился ожиданиями от матча против «Барсы» в 1/4 финала .

«Мы не хотим защищаться на последних 30 метрах 90 минут, мы хотим использовать наши сильные стороны. Мы должны быть эффективными, но мы также показали, что можем быть опасными.

[В стиле «Барсы»] заметно многое от футбола Гвардиолы лучших времен, они снова владеют мячом больше всех в лиге. И если они его теряют, они стараются вернуть его как можно быстрее.

То, что Дембеле в матче с «Севильей» 3 раза вернулся в оборону и отобрал мяч, впечатляет», – сказал Гласнер.