Экс-судья Федотов об отстранении арбитров: «С ними по-другому нельзя. У них должен быть страх потерять работу»

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Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал отстранение троих российских арбитров.

«Потеря трех арбитров – это сильно. У Панина уже до этого были большие ошибки. Не понимаю, почему Сухой попал туда, так как Любимов назначал пенальти в ворота «Краснодара». Сухой попал под раздачу, но если вспомнить, то его возвращали из ФНЛ, а это было последнее китайское предупреждение.

Про Любимова я давно говорил, что это судья низкой квалификации. Кто-то его покрывал, но рано или поздно это должно было закончиться. Да, жесткое решение, но с арбитрами по-другому нельзя.

Когда пришел Перейра, он их облизывал до того, что все судьи перестали бояться. У них должен быть страх потерять работу. Для судей создали хорошую и веселую ауру», – сказал Федотов.

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