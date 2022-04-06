Экс-судья Федотов об отстранении арбитров: «С ними по-другому нельзя. У них должен быть страх потерять работу»

Экс-судья Игорь Федотов прокомментировал отстранение троих российских арбитров.

«Потеря трех арбитров – это сильно. У Панина уже до этого были большие ошибки. Не понимаю, почему Сухой попал туда, так как Любимов назначал пенальти в ворота . Сухой попал под раздачу, но если вспомнить, то его возвращали из ФНЛ, а это было последнее китайское предупреждение.

Про Любимова я давно говорил, что это судья низкой квалификации. Кто-то его покрывал, но рано или поздно это должно было закончиться. Да, жесткое решение, но с арбитрами по-другому нельзя.

Когда пришел Перейра, он их облизывал до того, что все судьи перестали бояться. У них должен быть страх потерять работу. Для судей создали хорошую и веселую ауру», – сказал Федотов.