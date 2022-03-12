«Нам не нужен Fan ID». Фанаты «Локомотива» и ЦСКА устроили перекличку на матче РПЛ

Болельщики «Локомотива» и выступили против введения Fan ID.

Во время матча между этими командами в 21-м туре (1:1, перерыв) фанаты устроили перекличку, скандируя: «Нам не нужен Fan ID!»

Вступление закона о введении паспорта болельщика в силу состоится 1 июня 2022 года. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – ЦСКА.

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