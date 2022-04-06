Шпрыгин о Жириновском: «Считал себя динамовцем, приезжал в бары на просмотр матчей, помог организовать спецпоезд в Волгоград. Он целая эпоха в российской политике»

рассказал о помощи, которую оказывал «Динамо».

О смерти председателя ЛДПР стало известно сегодня. Политику было 75 лет.

– Мы никогда не скрывали, что ЛДПР помогала фанатам «Динамо», это было много лет и продолжается даже сейчас. В выходные был женский волейбол с участием «Динамо», болельщикам выделили транспорт ЛДПР для поездки на выезд.

– Можно ли сказать, что для Жириновского болельщики «Динамо» были потенциальным электоратом?

– Для любого политика болельщики – это электорат, но только для него болельщики – один из электоратов. И он не разделял болельщиков, он и с , и со тоже взаимодействовал, как партия.

Владимир Вольфович – это целая эпоха в российской политике. Жириновский дружил с футбольными фанатами, в частности с динамовскими. Это все началось в 1998 году, когда я был одним из руководителей фан-движения , а он был лидером партии, мы тогда познакомились.

К нему тогда же приходили болельщики всех московских клубов в Думу, после этого и началось взаимодействие с фанатами, но расположен он был всегда ближе к «Динамо», потому что сам себя считал динамовцем.

Он говорил: «Я родился в Алмате и вырос на улице Масанчи, 79, и рядом был стадион «Динамо». И Владимир Вольфович записался туда в секцию «Юный динамовец» и с тех пор стал считать себя частью клуба.

В 1999 году Жириновский помог организовать спецпоезд в Волгоград, тогда приехало две тысячи динамовских болельщиков. Жириновский присутствовал на вечеринке активных фанатов «Динамо», приезжал в бары на просмотр матчей к нам.

Мы на протяжении всего этого времени общались и даже в сентябре на стадионе «Красная Пресня» обсуждали возможное введение Fan ID, но он сказал, что у него голосов меньшинство, и будет тяжело изменить ситуацию, но он пытался помочь, – сказал экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков.