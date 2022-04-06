Макларен может стать ассистентом тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

может войти в тренерский штаб .

Такой вариант рассматривается в случае назначения Эрика тен Хага главным тренером команды.

В прошлом месяце «МЮ» провел собеседование с нидерландцем. Так как у него нет опыта работы в , он может позвать своим ассистентом человека, который хорошо знаком с лигой.

Макларен с 1999 по 2001 год был помощником в «Юнайтед». Позже он возглавлял , и другие клубы.

В сезоне-2008/09 под руководством Макларена выиграл чемпионат Нидерландов. В его штабе тогда работал тен Хаг.