Макларен может стать ассистентом тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Стив Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».
Такой вариант рассматривается в случае назначения Эрика тен Хага главным тренером команды.
В прошлом месяце «МЮ» провел собеседование с нидерландцем. Так как у него нет опыта работы в АПЛ, он может позвать своим ассистентом человека, который хорошо знаком с лигой.
Макларен с 1999 по 2001 год был помощником Алекса Фергюсона в «Юнайтед». Позже он возглавлял «Мидлсбро», «Дерби Каунти» и другие клубы.
В сезоне-2008/09 «Твенте» под руководством Макларена выиграл чемпионат Нидерландов. В его штабе тогда работал тен Хаг.