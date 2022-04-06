Макларен может стать ассистентом тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

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Стив Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

Такой вариант рассматривается в случае назначения Эрика тен Хага главным тренером команды.

В прошлом месяце «МЮ» провел собеседование с нидерландцем. Так как у него нет опыта работы в АПЛ, он может позвать своим ассистентом человека, который хорошо знаком с лигой.

Макларен с 1999 по 2001 год был помощником Алекса Фергюсона в «Юнайтед». Позже он возглавлял «Мидлсбро», «Дерби Каунти» и другие клубы.

В сезоне-2008/09 «Твенте» под руководством Макларена выиграл чемпионат Нидерландов. В его штабе тогда работал тен Хаг.

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