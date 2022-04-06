Михаил Вилков: «Судьям нужен руководитель, сейчас какие-то временные начальники. А комментаторы с «Матч ТВ» – главные эксперты по судейству»

поделился мнением о причинах судейских ошибок в РПЛ.

– Одна из проблем в том, что сейчас нет руководителя ВАР-центра. Убрали Калошина (Леонид Калошин – руководитель проекта по внедрению ВАР в России – прим. Sports.ru).

Организация осталась бесхозной. Люди приходят, работают и уходят. Раньше был разбор, какие-то процедуры, анализ. Тот же Калошин ругался, если арбитр долго смотрел монитор, оценивая момент. И в эпизодах, когда арбитра звали к монитору, хотя делать этого не надо было.

Или наоборот: когда надо звать, но не зовут. Была учеба, теория. Люди приходили на час раньше, слушали установку перед игрой. Сейчас судьи отработают матч в комнате ВАР и не знают, правы они были при оценке эпизодов или нет. Такое ощущение, все пущено на самотек.

– Необходим начальник ВАР-центра?

– Не только он. Судьям нужен руководитель. Сейчас какие-то временные начальники. А главные эксперты по судейству у нас комментаторы с .

– Чувствуется ирония в ваших словах.

– Они элементарных вещей не знают в судействе! Что они могут объяснить публике? Упрекали тут арбитра Сухого, почему он не пошел смотреть монитор, когда был эпизод с нарушением правил против Смолова в матче «Краснодар» – «Динамо». Но главный судья не мог смотреть этот момент.

– Почему?

– Потому что это техническое решение ВАР. Фол был, да, что Сухой зафиксировал. Он назначил штрафной. А видеоассистенты на повторе увидели, что фол был внутри штрафной.

Это как в моментах с «вне игры». Когда гол забивают из офсайда, главного арбитра не зовут смотреть монитор. Просто отменяется взятие ворот. Так и тут. Арбитр идет к монитору, когда есть грубая ошибка – или касающаяся назначения пенальти, или вынесения карточек, – сказал бывший арбитр .