Николаев о пенальти на Смолове: «Нарушение было за пределами штрафной. Для чего вмешался видеоарбитр, большой вопрос»

высказался о пенальти, назначенном в матче между и «Динамо» (0:1).

На второй добавленной к первому тайму минуте хавбек «Краснодара» на краю своей штрафной площади ударил по ноге и потянул за футболку форварда соперника Федора Смолова, и тот упал на газон.

Изначально главный арбитр назначил штрафной удар, однако, проконсультировавшись с видеоассистентом, дал «Динамо» пробить пенальти.

«Стоп-кадр, который показывают постоянно, может только ввести в заблуждение болельщиков и футболистов. Потому что он не дает всей динамики эпизода. Та рука [Черникова], которую мы видим, когда еще был в штрафной, это не повод для [фиксации] нарушения. Сам факт нарушения, конечно, произошел за пределами штрафной площади. Для чего здесь вмешался видеоарбитр, для меня большой вопрос.

Давайте перевернем этот эпизод в другую сторону: представим, что Смолов входит в штрафную площадь, и его сначала пытаются немножко придержать, а потом в штрафной площади происходит задержка за майку, которая является поводом, чтобы назначить 11-метровый удар. Ни один арбитр не вынесет это нарушение за штрафную площадь.

Почему арбитр не пошел смотреть этот эпизод в монитор? В этих ситуациях принято судить по факту: либо это произошло в штрафной площади, либо вне штрафной. Такой регламент ВАР», – сказал экс-арбитр .

Этот странный пенальти принес «Динамо» победу. Разве Смолова потянули за футболку в штрафной?