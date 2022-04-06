Тибо Куртуа: «Надеюсь, новые владельцы «Челси» осознают, какой клуб купили, и он останется одним из лучших»

обратился к претендентам на покупку .

В начале марта владелец лондонцев объявил о предстоящей продаже клуба.

«Думаю, последний месяц получился тяжелым для клуба и болельщиков, но я думаю, что вполне очевидно, что люди, которым дорог «Челси», сплотились.

Новые владельцы должны понимать, какой клуб они покупают. И, надеюсь, они сохранят тот дух, который всегда был здесь.

В общей сложности я провел в «Челси» семь лет, это значительный этап моей карьеры. Я выиграл два титула чемпиона Англии и всегда с радостью возвращаюсь сюда.

Я надеюсь, что новые владельцы осознают, какой клуб они покупают, и «Челси» останется одним из лучших в мире», – сказал бывший вратарь «синих», который сейчас играет за .