Артур Григорьянц: «Нужно увеличивать штрафы за пиротехнику, за скандирования ненормативной лексики»

Глава КДК РФС считает, что в РПЛ нужно увеличить штрафы за поведение болельщиков.

Сегодня КДК оштрафовал «Локомотив» на 50 тысяч рублей за бросание снежков болельщиками в матче 23-го тура со «Спартаком», а также закрыл три сектора на один матч из-за скандирования фанатами ненормативной лексики.

– Вам не кажется, что штрафы, о которых говорит сегодня КДК, нужно повышать кратно?

– Мы являемся исполнительным органом. Законодательным является исполком. Но знаете, за последнее время существенно увеличилась сумма штрафов за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц, за дискриминационные скандирования.

Возможно, определенные штрафы будут увеличены в ближайшее время – это нужно делать. В частности, нужно увеличивать суммы за пиротехнику, за скандирования. Но это прерогатива исполкома РФС, – сказал .