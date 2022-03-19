Тренер «Айнтрахта» о «Барсе» в 1/4 ЛЕ: «Если прошли 5-й клуб Ла Лиги, то можем обыграть и команду с 3-го места»

Оливер Гласнер высказался о «Барселоне».
Главный тренер «Айнтрахта» поделился мнением о сопернике по 1/4 финала Лиги Европы.
«Барселона» – одно из самых громких имен в европейском клубном футболе. Но если мы смогли победить команду [«Бетис»], которая идет на пятом месте в чемпионате Испании, то можем обыграть и команду [«Барселона»], занимающую там третье место.
В плей-офф только одна цель – пройти дальше. Мы рады такой жеребьевке. Клуб, болельщики, город, команда заслуживают соперника, который привлекает такое внимание. Мы хотим выйти в полуфинал», – сказал Гласнер.