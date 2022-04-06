Куман возглавит сборную Нидерландов с 1 января 2023-го, сменив ван Гала

договорился с Королевским футбольным союзом Нидерландов о возвращении в национальную сборную.

59-летний тренер уже возглавлял «оранжевых» с 2018 по 2020 год, после чего работал в «Барселоне», откуда был уволен в октябре прошлого года.

Куман вернется в сборную Нидерландов 1 января 2023 года, после финального турнира ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Контракт нынешнего главного тренера «оранжевых» Луи ван Гала рассчитан до конца текущего года.

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