Ван Гал о проведении ЧМ-2022 в Катаре: «Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что имеет значение для ФИФА»

Луи ван Гал раскритиковал ФИФА за проведение в Катаре.

«Нелепо, что мы будем играть в этой стране, чтобы – что говорят в ? – чтобы развивать футбол. И это делают, организовав в этой стране турнир. Но это не имеет значения. Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что имеет значение для ФИФА.

Как вы думаете, почему я не состою в комиссиях ФИФА при моем опыте? Потому что я всегда выступал против такого рода организаций. Это неправильно», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.