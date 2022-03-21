Ван Гал о проведении ЧМ-2022 в Катаре: «Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что имеет значение для ФИФА»

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Луи ван Гал раскритиковал ФИФА за проведение ЧМ-2022 в Катаре.

«Нелепо, что мы будем играть в этой стране, чтобы – что говорят в ФИФА? – чтобы развивать футбол. И это делают, организовав в этой стране турнир. Но это не имеет значения. Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что имеет значение для ФИФА.

Как вы думаете, почему я не состою в комиссиях ФИФА при моем опыте? Потому что я всегда выступал против такого рода организаций. Это неправильно», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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