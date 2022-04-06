Фердинанд о заменах «Сити»: «Фоден порой оказывал на «Атлетико» гипнотический эффект»

Рио Фердинанд оценил победу «Манчестер Сити» над «Атлетико» (1:0).
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Когда в резерве есть Фоден, Грилиш – свободные художники, способные угрожать воротам в самых разных ситуациях, – приспособиться по ходу встречи крайне сложно.
Только ты справился с соперником в первые 45 минут и привык к тому, как играет стартовый состав, как затем свежие футболисты меняют всю игровую картину. Фоден порой оказывал на соперников гипнотический эффект», – сказал Фердинанд.
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