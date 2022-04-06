Лескотт о победе «Сити» над «Атлетико»: «Второй тайм был примером того, что Пеп перемудрил, но в хорошем смысле»

Джолеон Лескотт похвалил Пепа Гвардиолу за победу над «Атлетико».
«Манчестер Сити» обыграл испанскую команду (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Второй тайм, думаю, был примером того, что Пеп перемудрил, но в хорошем смысле.
Проанализировав то, где возникают свободные зоны на поле и откуда можно угрожать воротам «Атлетико», команда добилась своего», – сказал бывший защитник «горожан».
Единственный мяч на 70-й минуте забил Кевин де Брюйне.
«Пеп перемудрил в ЛЧ» – уже мем. Шутит даже сам Гвардиола – обещает глупую тактику из 12 человек