Лескотт о победе «Сити» над «Атлетико»: «Второй тайм был примером того, что Пеп перемудрил, но в хорошем смысле»

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Джолеон Лескотт похвалил Пепа Гвардиолу за победу над «Атлетико».

«Манчестер Сити» обыграл испанскую команду (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Второй тайм, думаю, был примером того, что Пеп перемудрил, но в хорошем смысле.

Проанализировав то, где возникают свободные зоны на поле и откуда можно угрожать воротам «Атлетико», команда добилась своего», – сказал бывший защитник «горожан».

Единственный мяч на 70-й минуте забил Кевин де Брюйне.

«Пеп перемудрил в ЛЧ» – уже мем. Шутит даже сам Гвардиола – обещает глупую тактику из 12 человек

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