Лескотт о победе «Сити» над «Атлетико»: «Второй тайм был примером того, что Пеп перемудрил, но в хорошем смысле»

похвалил за победу над «Атлетико».

обыграл испанскую команду (1:0) в первом матче 1/4 финала .

«Второй тайм, думаю, был примером того, что Пеп перемудрил, но в хорошем смысле.

Проанализировав то, где возникают свободные зоны на поле и откуда можно угрожать воротам , команда добилась своего», – сказал бывший защитник «горожан».

Единственный мяч на 70-й минуте забил Кевин де Брюйне.

«Пеп перемудрил в ЛЧ» – уже мем. Шутит даже сам Гвардиола – обещает глупую тактику из 12 человек